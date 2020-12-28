Соціологи: «Європейська солідарність», «Слуга народу» та ОПЗЖ зрівнялись у рейтингах

Партія Зеленського, яка на парламентських виборах 2019 року отримала більше 43%, зараз має 18% підтримки

Монобільшості не буде, а «Європейська солідарність», «Слуга народу» та «Опозиційна платформа - За життя» зрівнялись у рейтингах, різниця між ними в межах похибки. Такі дані оприлюднили на підсумковій прес-конференції «Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік» представники Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІСу.

За даними соціологів партія Порошенка з минулих парламентських виборів додала близько 10%, і зараз за неї готові проголосувати 17% тих, хто готовий йти на вибори та визначився.

Партія Зеленського, яка на парламентських виборах 2019 року отримала більше 43%, зараз має 18% підтримки.

За даними соціологів, за межами 5-відсоткового бар’єру знаходяться партії «Голос», Українська стратегія Гройсмана, «Свобода», «Удар» та інші. Подібні тенденції раніше фіксувало й опитування Центру Разумкова, проведене з по 9 грудня.





За даними Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія «Слуга народу» отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився. За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 19,5%.

Загальнонаціональне репрезентативне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології методом особистого інтерв’ю з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Дослідження КМІС проведене з 4 по 8 грудня 2020 року методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитано по 2000 респондентів. Похибка складає 3,3%.