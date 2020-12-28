  1. Головна
  2. Дайджест ЗМІ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Дайджест ЗМІ

    Коаліція «слуг народу» і ОПЗЖ існує у восьми облрадах. У п'ятьох «зелені» об’єдналися з ЄС

    • Розсилка
    <div class="alt">Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня</div> <span></span> - Коаліція «слуг народу» і ОПЗЖ існує у восьми облрадах. У п'ятьох «зелені» об’єдналися з ЄС
    Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня

    Які партії об’єдналися, щоб обрати керівництво ради

    В обласних радах формально коаліція не створюється, але надійним показником є голосування за керівництво облради. За цим ми і виявили фактичну співпрацю загальноукраїнських партій на місцевому рівні.

    «Слуга народу» набрала найбільше голосів на виборах у чотирьох областях (Чернівецькій, Житомирській, Сумській і Дніпропетровській) та увійшла в «коаліцію» в 17 обласних радах. Серед них у 12 «слуги» очолили раду. Найчастіше партнерами СН ставали партія ОПЗЖ (8 разів) та «Батьківщина» (7 разів). Наступною за частотою союзницею «Слуги народу» стала партія «Європейська солідарність» – таких випадків 5.

    Більшість інформації про голосування за призначення ми взяли зі статті на liga.net, а також із сайтів облрад.

    На графіку ви побачите, які партії об’єдналися, щоб обрати керівництво ради.

    Джерело: texty.org.ua

    Теги: коаліція Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies