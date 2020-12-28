Коаліція «слуг народу» і ОПЗЖ існує у восьми облрадах. У п'ятьох «зелені» об’єдналися з ЄС

Які партії об’єдналися, щоб обрати керівництво ради

В обласних радах формально коаліція не створюється, але надійним показником є голосування за керівництво облради. За цим ми і виявили фактичну співпрацю загальноукраїнських партій на місцевому рівні.

«Слуга народу» набрала найбільше голосів на виборах у чотирьох областях (Чернівецькій, Житомирській, Сумській і Дніпропетровській) та увійшла в «коаліцію» в 17 обласних радах. Серед них у 12 «слуги» очолили раду. Найчастіше партнерами СН ставали партія ОПЗЖ (8 разів) та «Батьківщина» (7 разів). Наступною за частотою союзницею «Слуги народу» стала партія «Європейська солідарність» – таких випадків 5.

Більшість інформації про голосування за призначення ми взяли зі статті на liga.net, а також із сайтів облрад.

На графіку ви побачите, які партії об’єдналися, щоб обрати керівництво ради.

Джерело: texty.org.ua