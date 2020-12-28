Чому Зеленський каже неправду та тримається за Татарова?

Татаров – гарант понятійних угод з олігархами. Він – людина, яка вирішує питання з судами та силовиками

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Почему Зеленский лжет и держится за Татарова?

«Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: «Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти». Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили...» Эти слова президента Владимира Зеленского в оправдание замглавы Офиса президента Олега Татарова – откровенное вранье.

В 2017-м году Олег Татаров, юрист компании «Укрбуд», дал взятку эксперту МВД Константину Дубоносу для фальсификации материалов уголовного дела. Три года шло следствие, и в 2020-м году владельца «Укрбуда» Максима Микитася задержали детективы НАБУ, и Микитась вынужденно пошел на сотрудничество со следствием. И в октябре 2020-го появились материалы, на основании которых предъявлено подозрение Татарову. Никого не отпустили – два сотрудника Микитася уже получили приговоры от Высшего антикоррупционного суда. Работа в Офисе президента Татарова прямо связана с делом – ведь он прикрывается властью, чтобы уйти от ответственности.

По данным источников Цензор.Нет, Татаров и его старший партнер Андрей Портнов убедили президента Владимира Зеленского сохранить Татарова на должности несмотря на критику и уголовное дело в НАБУ. Как доказательство эффективности Татаров обещает реализовать уголовное дело против главы Конституционного суда Тупицкого, и тем самым обеспечить его законное отстранение от должности. Тем самым президент сможет показать, что Конституционный суд взят под контроль и вероятность дальнейших негативных решений устранена.

Зачем же Зеленский так откровенно лжет?

1. Татаров своими последовательными атаками против НАБУ и заявлением, что он якобы борется «с внешним управлением Украиной», четко показал себя как сторонника пророссийской политики в Офисе президента.

По мнению собеседников Цензор.Нет в ОП, Татаров и его старший партнер Портнов убеждают Зеленского, что без Татарова президент потеряет рычаги влияния на силовиков, и если Зеленский уволит Татарова, то НАБУ и посольство США будут иметь определяющую роль. И что вслед за Татаровым американцы якобы с помощью НАБУ смогут сбить и других пророссийских деятелей в окружении Зеленского, и любые маневры и заигрывания с РФ будут, таким образом, полностью парализованы.

У Зеленского все еще сохраняются иллюзии, что он ценой сохранения во власти пророссийского влияния обеспечивает особые отношения с Путиным. Влияние США в Украине проявляется опосредованно, Запад влияет институционально, Америка не ставит жестких рамок, всегда сохраняется возможность для маневра. Американцы пока не ставят пребывание Татарова во власти ультимативным требованием, переговоры с МВФ могут идти и с Татаровым.

А вот Путин поля для маневра не дает. Россия ставит Зеленскому четкие требования – хотите с нами общаться, говорите через Медведчука, через тех людей во власти, кто, как Татаров, решает вопросы для всей пророссийской Оппозиционной платформы.

2. Олигархи. Татаров – гарант понятийных соглашений с олигархами. Он – человек, который решает вопросы с судами, с силовиками. Он не говорит президенту в ответ на его вопросы «это незаконно». Он говорит – «решим». Все полномочия Татарова – это телефон спецсвязи и кабинет, ему достаточно иметь атрибуты власти, чтобы устраивать «договорняки» в кабинетах и телефонное право. Зеленскому удобно «решать» с «решалой». Также удобно было совсем недавно и Микитасю.

3. Татаров и Портнов взяли на себя юридическое сопровождение очень многих дел сотрудников ОП, и прежде всего – главы ОП Андрея Ермака. Татаров слишком много знает, на него завязаны не только политические, но и личные интересы.

Чем больше президент упорствует и не отстраняет Татарова, тем более очевидно, что Зеленский только имитирует не понимание. Он расстроен не Татаровым – человеком с абсолютно аморальной репутацией, Зеленского беспокоит, чтобы токсичность Татарова не перешла на его рейтинг. Сегодня добиться правосудия для Татарова может либо общественное мнение и акции протеста под Офисом президента, либо прямое давление США и ЕС.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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