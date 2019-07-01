«Беремо тих людей, яких знаходимо». Богдан розказав, як будується кадрова політика Зеленського



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«Ви уявляєте призначити 24 губернатора, де їх взяти?» - питає Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кандидати в глави Одеської і Луганської ОДА, яких критикують останніми днями, ідеологічно вписуються в систему координат нової влади, запевняє Андрій Богдан

Кандидатури голів обласних держадміністрацій були відібрані HR-агентствами. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю РБК-Україна.

«Всі губернатори відібрані ейчарами. Оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування», - сказав він.

При цьому він зазначив, що вже наступного року губернаторів будуть обирати за допомогою народного голосування, як це і заявлялось раніше.

«Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо. Є варіант через рік це поєднати з місцевими виборами», - пояснив Андрій Богдан.

На його думку, в Україні взагалі є глобальна проблема з кадрами.

«Ви уявляєте призначити 24 губернатора, де їх взяти? Він повинен бути з досвідом. Тобто, вже був на державній службі? О, в нього квартира? О, все!.. - описав ситуацію глава Офісу президента. - Потрібно зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що ми знаходимося на війні, тому беремо тих людей, яких знаходимо».

Щодо двох кандидатур на посаду голів ОДА – одеського Андрія Андрейчикова та луганського Віталія Комарницького – було найбільше критики. Частина міністрів навіть влаштували протест на засіданні уряду, коли розглядались ці кандидатури.

З’ясувалось, що Андрейчиков є знайомим президента Зеленского

«Одеський – це якийсь колега Володимира Олександровича. Було кілька варіантів, але цей самий підходящий. Те, що в нього кидають какашки, абсолютно несправедливо», -вважає Богдан.

А кандидатуру Віталія Комарницього запропонувало власне HR-агентство.

«Луганського, по-моєму, так, ейчари привели. Мій заступник Трофимов може розповісти докладніше. Я лише погоджував ті кандидатури, які надійшли. Я не розумію в чому негатив», - дивується очільник Офісу президента.

Нагадаємо, Андрейчиков володіє підприємством «Балкер», яке є постійним постачальником побутового брухту і відходів на Молдавський металургійний завод, розташований у Придністров’ї. Також повідомлялось, що він через закритий мисливський клуб пов'язаний з одеськими сепаратистами Дмитром Черепом і Сергієм Кушніром. Андрейчиков цей зв'язок спростовував.

А Віталій Комарницький – колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів, якого ж до речі підозрюють в українофобстві.

«Я не бачив, щоб виступав за "русский мир", чи може я щось пропустив. А другий металобрухтом займався. Він порушував законодавство України?» - прокоментував Богдан копромат на кандидатів від президента.

При цьому він зазначає, що ці кандидатури ідеологічно вписуються в систему координат нової влади.

«Що таке губернатор? Це запобіжник, комунікатор між бізнесом і суспільством, регіоном і центральною владою. Він повинен доносити правильні сигнали, щоб концентрація влади в регіоні не була в одних руках і щоб ця концентрація не робила якоїсь шкоди розвитку регіону. Мало того, він повинен бути рекламним агентством цього регіону для міжнародних інвесторів. Ці люди всі з бізнесу, освічені, ідеологічно вписуються в нашу систему координат», - сказав Андрій Богдан.

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