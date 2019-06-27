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    Думки вголос

    Призначення нових голів ОДА перетворилося на серйозну помилку влади Зеленського

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Призначення нових голів ОДА перетворилося на серйозну помилку влади Зеленського
    Володимир Зеленський

    В Одесі тепер губернатором буде брухтовик, пов'язаний з місцевими сепаратистами

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    Назначение глав ОГА, похоже, становится серьезным фейлом новой власти. Если в списке кандидатов в нардепы от «Слуги народа» мы действительно видели в основном новые лица или вообще малоизвестных людей, то во главе областей теперь ставят откровенно токсичных персонажей с мрачным бэкграундом.

    В Одессе теперь за губернатора стремный металлоломщик, связанный с местными сепаратистами. Но еще веселее ситуация в Луганской области. Там главой ОВГА назначен бывший депутат Луганского областного совета от Партии регионов Виталий Комарницкий.

    Чтобы понять весь цимес этого назначения, достаточно просто вспомнить, чем занимался Луганский облсовет весной 2014 года. А он в ту пору открыто поддерживал вооруженные формирования ЛНР и записывал обращения к Верховной Раде с требованием признать антиконституционный референдум 11 мая.

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    Сам Комарницкий известен своими довольно дремучими, украинофобскими взглядами. Он открыто сожалел по поводу провозглашения незаивимости Украины в 1991 году, считал, что независимость стала следствием «хуторянской идеологии» и молол тому подобную дичь.

    Но даже если закрыть глаза на украинофобию и подыгрыш сепаратистам, совершенно непонятно за какие заслуги Комарницкий вообще попал на такую должность. Что нового может предложить несчастной Луганщине заштатный регионал, который протирал штаны в облсовете на третьих ролях да служил ректором в одном из самых коррумпированных луганских ВУЗов?

    Кстати, для любителей покричать в комментариях про реванш, специально отмечу, что предложил кандидатуру Комарницкого и других губернаторов Зеленский. А вот утверждали их в Кабмине Гройсман и наши самые патриотичные в мире министры из НФ и БПП.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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