Міністри Порошенка влаштували протест проти призначень «котів у мішку» на посади губернаторів



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Проти призначення нових глав ОДА без обговорення проголосували п’ять міністрів

Частина міністрів сьогодні виступили проти закритого обговорення кандидатур в губернатори

Сьогодні, під час затвердження Кабміном кандидатур восьми нових губернаторів, яких запропонував Володимир Зеленський, міністри, орієнтовані на політичну силу Петра Порошенка «Європейську солідарність», влаштували протест і висловилися категорично проти затвердження голів обладміністрацій без попереднього обговорення кандидатур. Про це «Главкому» стало відомо з джерел в Уряді.

Зокрема, віцепрем’єрміністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко обурився тим, що обговорення кандидатур відбувалося у закритому режимі, з порушенням процедури ухвалення рішення. Тому він на знак протесту залишив засідання Кабінету міністрів, про що написав на своїй сторінці.

У свою чергу, віцепрем’єрміністр з питань соціальної політики Павло Розенко висловив невдоволення тим, що продані Зеленським кандидатури не мали жодного біографічного та фахового «бекграунду». «Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їх призначень? Ризики?» – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили «Главкому», Розенко проголосував проти їхнього призначення губернаторами.

Але Володимир Гройсман вирішив «протягнути» запропоновані президентом кандидатури.

«Дуже вже хоче залишитися на своїй посаді», - прокоментував один із членів уряду.

Відомо, що загалом проти призначення нових глав ОДА без обговорення проголосували п’ять міністрів, зокрема, Ірина Фріз (міністр у справах ветеранів) та Іванна Климпуш-Цинцадзе (віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції).

У мережі уже з’явилася інформація про новопризначених кандидатів. Зокрема, Семен Глузман на своїй сторінці в Facebook наголосив на те, що партнером новопризначеного голови Одеської обладміністрації є «голова сумно відомої (проросійської – Ред.) партії «Родина» Ігоря Марківа».

Голова Київської обласної організації Бно-Айріян у 2009-10 роках трудився третім, а потім - другим секретарем посольства України в Росії. Послом тоді був Костянтин Грищенко, який після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року отримав посаду міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова. Бно-Айріян повернувся до Києва з Москви, і аж до 2014 року працював на різних посадах в МЗС і в апараті віце-прем'єра Костянтина Грищенка.

Як повідомляє сайт «Посіпаки», новий губернатор Закарпатської області Ігор Бондаренко був помічником народного депутата Миколи Оніщука, який представляв на той час політичну силу Кучми «ЗаЄДУ». Судячи з декларації, частину статків І.Бондаренка оформлено на дружину - Ірину Крупніну.