Гройсман просить Зеленського звільнити кількох губернаторів



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Глава уряду України Володимир Гройсман

Прізвища губернаторів, яких планують звільнити, прем’єр не назвав

Кабінет міністрів схвалив проекти указів президента про звільнення низки голів обласних державних адміністрацій.

Про це на засіданні сказав глава уряду Володимир Гройсман.

«Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій і очікуємо на те, що Адміністрація президента спільно з секретаріатом Кабінету міністрів опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів ОДА, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. В областях мають бути відповідальні управлінці», – сказав прем’єр.

«Закон передбачає, що тут є поєднана процедура: погодження урядом і призначення президентом, тому ми якнайшвидше проведемо всю підготовчу роботу. Відповідні доручення секретаріату Кабінету міністрів і міністру Кабміну я надав», – додав Гройсман.

Зі слів прем'єра, в областях мають бути управлінці, які несуть відповідальність на місцях.

При цьому прем'єр не вказав, звільнення яких саме голів обладміністрацій було погоджено.

Урядовці пояснили, що тимчасово обов’язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники голів ОДА.