Безпека Запорізької АЕС: МАГАТЕ анонсувало нові рішення
Зараз сторони погоджуються щодо деяких принципів
Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути ухвалене вже до кінця цього року. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів. За словами Гроссі, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто «важливого прогресу».
«Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший – це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий – це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях», – сказав Гроссі.
У свою чергу глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.
«Відведення озброєнь зі станції – це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості», - зазначив Гроссі.
За його словами, російська сторона нібито «не проти договору і принципу захисту АЕС» і «не просить нічого на заміну».
«Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року», – анонсував Гроссі.
Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.
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