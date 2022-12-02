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Безпека Запорізької АЕС: МАГАТЕ анонсувало нові рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безпека Запорізької АЕС: МАГАТЕ анонсувало нові рішення
МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС
фото з відкритих джерел

Зараз сторони погоджуються щодо деяких принципів

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути ухвалене вже до кінця цього року. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів. За словами Гроссі, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто «важливого прогресу».

«Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший – це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий – це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях», – сказав Гроссі.

У свою чергу глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

«Відведення озброєнь зі станції – це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості», - зазначив Гроссі.

За його словами, російська сторона нібито «не проти договору і принципу захисту АЕС» і «не просить нічого на заміну».

«Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року», – анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

Читайте також: Кремль може використати ЗАЕС як елемент торгів із Заходом
Теги: МАГАТЕ озброєння росіяни українці АЕС Запорізька АЕС ядерна зброя

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