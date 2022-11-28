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Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС

Юрій Лящук
glavcom.ua
Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС
Окупанти повинні залишити Запорізьку АЕС
фото з відкритих джерел

Рашисти вже почали підготовку до «негативного» наступу у Запорізькій області

МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє «24 канал».

«Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом «Росатому», завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало», – зазначив Подоляк.

За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.

«Це, загалом, не дуже влаштовує росіян, і підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах зараз така, що Росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати на цікаві події в Запорізькій області, тому вже почала підготовку до «негативного» наступу», – додав радник глави Офісу президента.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції.

Також президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські окупанти, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Нагадаємо, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах.  Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

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Теги: росія війна Запорізька АЕС МАГАТЕ окупанти

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