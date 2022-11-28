Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників

Заборона діє через відмову працівників підписувати контракти з «Росатомом»

Російські загарбники заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Заборона діє через відмову працівників підписувати контракти з «Росатомом». «За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «Росатомом», – зазначається у повідомленні.

Раніше президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські загарбники, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Нагадаємо, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.