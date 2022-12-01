Розвідка повідомила, що окупанти роблять із зарплатами працівників ЗАЕС

У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів

Значна частина окупантів, яка перебувала на ЗАЕС з моменту захоплення, залишила територію станції

Представники «Росатому» «відмивають» гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Про це повідомляє головне управління розвідки.

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«Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками «Росатому», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що значна частина окупантів, яка перебувала на ЗАЕС з моменту захоплення, залишила територію станції. Наразі там залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані «кадирівці» з батальйону «Ахмат». Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.

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У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану «поліцію» Енергодару. Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто «тайники диверсійних підрозділів ЗСУ».

Раніше Банкова оприлюднила принципову позицію МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

Як повідомлялось, що російські загарбники заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції.

Також президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські окупанти, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що рашистам не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії.

Нагадаємо, триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.