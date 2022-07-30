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Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 01:57 glavcom.ua
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
США готують чергову військову допомогу Україні

США продовжать підтримувати Україну зброєю

Сполучені Штати Америки (США) готують черговий пакет військової допомоги для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає CNBC.

«Я думаю, що відносно скоро ви побачите ще один (пакет допомоги, - ред.). Я не наважуюся назвати дату в календарі, але я думаю, що ви можете побачити ще одне оголошення про допомогу в сфері безпеки дуже скоро», - зазначив він.

Він відмовився розкривати вміст нового пакету.

«Але я дійсно думаю, що в загальних рисах ви можете очікувати ті речі відповідно до видів допомоги в сфері безпеки, які ви бачили в минулому», - додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше глава Ради ЄС Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз ухвалив рішення виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння та військової техніки Україні. За його словами, допомога ЄС Збройним силам України наразі становить 2,5 мільярда євро. 

Теги: США зброя війна

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