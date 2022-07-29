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Легалізація зброї. Поліція назвала важливу умову

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:08 glavcom.ua
Легалізація зброї. Поліція назвала важливу умову
Українці зможуть вільно володіти короткоствольною зброєю
фото з відкритих джерел

Клименко вважає, що спочатку необхідно провести облік зброї на руках громадян

Про легалізацію короткоствольної зброї можна буде говорити після проведення обліку зброї на руках у громадян. Про це сказав очільник Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Моя позиція і позиція Нацполіції: спочатку ми маємо усю зброю, яка була легально видана нашим громадянам, поставити на облік - ми її ставимо на облік і під час війни, і після війни ми маємо її поставити на облік. І тільки після цього ми можемо приступати до широкої дискусії щодо легалізації короткоствольної зброї», - зазначив керівник Нацполіції.

За його словами, дискусія з цього питання має бути широкою, адже легалізація зброї стосуватиметься безпеки кожного громадянина України.

Клименко також прокоментував проведене у «Дії» опитування щодо володіння зброєю.

«Громадянам, які брали участь у такому опитуванні, ставлю питання: ви готові (до ситуації – ред.), коли громадянин України буде йти зі зброєю, наприклад, по Хрещатику? Ви будете почуватися в безпеці? Я отримав неоднозначні відповіді. Тому, думаю, треба над цим питанням попрацювати нам всім», - зауважив він.

Нагадаємо, «Дія» опублікувала результати опитування щодо легалізації зброї в Україні.

В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

У МВС повідомили, що українці можуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені.

Теги: зброя Ігор Клименко Національна поліція України

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