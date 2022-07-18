ЄС анонсував додаткову допомогу на поставку зброї і техніки Україні
Про новий пакет допомоги поки що офіційно не оголошено
Європейський Союз ухвалив рішення виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння та військової техніки Україні. Про це повідомив глава Ради ЄС Шарль Мішель.
Про новий пакет допомоги поки що офіційно не оголошено.
«Європа продовжує діяти в ім'я миру та захисту наших цінностей. Вітаю політичну угоду про п'ятий транш Україні. Допомога ЄС Збройним силам України наразі становить 2,5 мільярда євро. Європа підтримує Україну», – заявив він.
Раніше Європейський парламент проголосував за підтримку пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.
Нагадаємо, 1 липня 2022 року, Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро.
Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.
Додамо, що 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.