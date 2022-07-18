ЄС анонсував додаткову допомогу на поставку зброї і техніки Україні

Нагадаємо, 1 липня 2022 року, Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Додамо, що 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.