Військові на Херсонщині знищили склад зброї окупантів

У Херсонській області знищили ще один російський склад зброї

Окупанти запевняють, що це горить селітра

Поблизу Нової Каховки Херсонської області ЗСУ знищили ще один склад зброї, який там облаштували російські окупанти. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Хлань зазначив, що ройсійські окупанти не придумали нічого нового та заявили, що там «була селітра».

«В Чорнянці біля Нової Каховки підірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра», – написав Хлань.

Як повідомлялося, Збройні сили України протягом доби ліквідували ще приблизно 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 070 бійців.