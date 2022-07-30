Головна Країна Політика
search button user button menu button

Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 02:24 glavcom.ua
Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Блінкен поговорив із Кулебою
фото з відкритих джерел

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Лавровим 29 липня

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я розмовляв з Ентоні Блінкеном, який повідомив мені про підсумки його розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися», - зазначив Кулеба.

 Нагадаємо, Блінкен за підсумками зустрічі з Лавровим, яка відбулася 21 січня у Женеві, заявив, що попередив главу МЗС РФ про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Блінкен також зазначив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.

29 липня CNN повідомило, що Блінкен провів розмову з Лавровим. Зазначається, що це перша їхня розмова з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого.

Держсекретар США заявив, що обговорив очікування від набуття чинності угоди, яка дозволить безпечне транспортування українського зерна через Чорне море.

Він також наголосив, що «світ не визнає анексій» українських територій Росією, і що їй доведеться дорого заплатити, якщо вона просунеться у здійсненні своїх планів з анексії українських територій.

Теги: США МЗС Дмитро Кулеба

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Кулеба їде з робочим візитом до Центральної Африки
Кулеба готує візит до Африки
Вчора, 09:12
Кулеба розповів, чому небезпечно йти на поступки Путіну
Кулеба попередив європейців про небезпеку угод із Путіним
26 липня, 22:32
Єдиний спосіб протистояти Росії – завдати удар у відповідь
Газова війна Путіна: Кулеба закликав Європу до удару у відповідь
26 липня, 12:40

Політика

Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Блінкен повідомив Кулебу про підсумки його розмови з Лавровим
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Білий дім анонсував надання Україні нового оборонного пакету
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Україна поінформувала Радбез ООН про воєнний злочин окупантів в Оленівці
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Новим заступником глави МЗС став колишній посол у Чехії
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…
Американський аналітик: Захід повинен підтримувати Україну до перемоги. Інакше…

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту