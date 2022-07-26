Газова війна Путіна: Кулеба закликав Європу до удару у відповідь

«Путін використовує будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини»

Євросоюз має позбутися залежності Росії у відповідь на газову війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

«Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використовує будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності», – написав Кулеба.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, у Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15%, який передбачає можливість запровадження обов'язку щодо заощаджень в разі надзвичайної ситуації. Це викликало опір серед низки держав Євросоюзу, зокрема Іспанії, яка не залежить від російського газу. Тоді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до солідарності серед держав-членів, зазначивши, що наслідки газової кризи відчують всі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.