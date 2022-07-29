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Кулеба готує візит до Африки

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 09:12 glavcom.ua
Кулеба готує візит до Африки
Дмитро Кулеба їде з робочим візитом до Центральної Африки
фото з відкритих джерел

Міністр відвідає країни Субсахарської Африки

Очільник українського Міністертсва закордонних справ Дмитро Кулеба найближчим часом планує відвідати країни Африки у рамках активізації відносин України із цим континентом. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Буде від чотирьох до п'яти країн. Я дуже ретельно готуюся. Це будуть виключно країни Субсахарської Африки, тобто не країни північної Африки, арабські, а ми поїдемо до центральної Африки», – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зовнішня політика України більшу частину уваги приділяє Європейській та Євроатлантичній проблематиці, але насправді інтереси України «перебувають у всьому світі – і в Азії, і в Африці, і в Латинській Америці».

Глава МЗС повідомив, що щойно почала просочуватися інформація про підготовку турне, «як одразу в цей регіон вирушив Лавров, глава МЗС Росії, намагаючись скористатися моментом, щоб зміцнити позиції Росії в цьому регіоні».

«Вони розуміють, що ми будемо ефективні на цьому напрямі. Вже почали протидіяти нашим зусиллям. Але нас це не стримує. Ми своїх цілей обов'язково досягнемо», – додав Кулеба.

Нагадаємо, 27 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Ефіопії та заявив, що роль африканського континенту у новій зовнішньополітичній стратегії Росії буде суттєво підвищена.

Вчора стало відомо, що Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна.

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