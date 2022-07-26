Кулеба попередив європейців про небезпеку угод із Путіним

ЄС може укласти угоду з Путіним, але він сприйме це як слабкість, зазначив Кулеба

Російський диктатор Володимир Путін буде вважати слабкістю спробу країн Європи укласти з ним угоду, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба. Про це Кулеба сказав у коментарі France24.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Європу не піддаватися на провокації росіян.

«Якщо європейці вирішать, що безпечніше укласти угоду з Путіним, вони вільні у цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що Путін зрозуміє це як прояв слабкості та тільки збільшить тиск», – заявив глава МЗС України.

За його словами, коли європейці підуть на поступки Путіну, він намагатиметься захопити нові території.

«Ми ведемо цю війну не лише заради себе, а й задля можливості європейців жити у мирі та процвітанні», – наголосив Кулеба.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, у Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15%, який передбачає можливість запровадження обов'язку щодо заощаджень в разі надзвичайної ситуації. Це викликало опір серед низки держав Євросоюзу, зокрема Іспанії, яка не залежить від російського газу. Тоді очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до солідарності серед держав-членів, зазначивши, що наслідки газової кризи відчують всі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.