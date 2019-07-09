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    Політика

    Богдан відреагував на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС

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    Глава Офісу президента України Андрій Богдан - Богдан відреагував на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС
    Глава Офісу президента України Андрій Богдан
    Фото: Главком

    Богдан вирішив нагадати Кабміну, що президент керує зовнішньополітичною діяльністю держави

    Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що президент керує зовнішньополітичною діяльністю держави.

    Про це він написав у Facebook, коментуючи недопуск віцепрем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС

    «Кабінет Міністрів запам’ятайте! ПреЗедент керує зовнішньополітичною діяльністю держави. Стаття 106 Конституції України», - написав Богдан.

    Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС у понеділок, 8 липня.

    Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

    Натомість у пресслужбі прем'єрміністра Володимира Гройсмана здивувалися через заяви віцепрем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе: «Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр».

    Згодом  Гройсман назвав п'ятого президента України Петра Порошенка автором скандалу із недопуском віцепрем'єрки Івани Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС.

    Кабмін Адміністрація Президента саміт політика президент Андрій Богдан Іванна Климпуш-Цинцадзе
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