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    Суспільство

    Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту

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    Іванна Климпуш-Цинцадзе, віцепрем'єрка з євроінтеграції - Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту
    Іванна Климпуш-Цинцадзе, віцепрем'єрка з євроінтеграції

    У списках учасників саміту «відсутні ті представники уряду, хто опікувався тематикою євроінтеграції та знається на питаннях, які там обговорюються», - віцепрем'єрка

    Віцепрем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників саміту Україна-ЄС.

    Про це йдеться у відео на сторінці віцепрем’єрки у Facebook.

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    «Прем’єр ухвалив рішення виключити мене з делегації, бо у попередніх списках я була, а команда нового президента стала заручником тих інтриг, які веде очільник уряду», - заявила журналістам Климпуш-Цинцадзе.

    Також віцепрем’єка додала, що у списках учасників саміту «відсутні ті представники уряду, хто опікувався тематикою євроінтеграції та знається на питаннях, які там обговорюються».

    Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС.

    Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

     На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії

     

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