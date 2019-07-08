Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС



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Ще сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті, але коли віцепрем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході

Климпуш-Цинцадзе не подали у переліку учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі

Віцепрем’єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві. Про це повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що Климпуш-Цинцадзе не подали у переліку учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі.

За даними джерел, ще сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті. Але коли віцепрем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході.

Міжурядові договори на зустрічі буде підписувати перший віцепрем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Порошенка «Європейська солідарність». Вона часто публічно критикує кроки команди президента.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії