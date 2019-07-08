  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС

    • Розсилка
    Ще сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті, але коли віцепрем&rsquo;єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході - Віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС
    Ще сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті, але коли віцепрем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході

    Климпуш-Цинцадзе не подали у переліку учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі

    Віцепрем’єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві. Про це повідомила «Європейська правда».

    Читайте також

    Зазначається, що Климпуш-Цинцадзе не подали у переліку учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цю тематику, і Євросоюз очікував її участі.

    За даними джерел, ще сьогодні розглядалася можливість участі Климпуш-Цинцадзе у саміті. Але коли віцепрем’єрка прийшла до Маріїнського палацу, їй відмовили у вході.

    Міжурядові договори на зустрічі буде підписувати перший віцепрем’єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

    Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Порошенка «Європейська солідарність». Вона часто публічно критикує кроки команди президента.

    Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

    Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії

    Читайте також
    ЄС Європейська солідарність міністр санкції саміт партії Степан Кубів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ