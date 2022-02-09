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    Богословська потрапила до клініки: хотіла покінчити життя самогубством

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    Інна Богословська каже, що пішовши з політики, не знала, як жити далі&nbsp; - Богословська потрапила до клініки: хотіла покінчити життя самогубством
    Інна Богословська каже, що пішовши з політики, не знала, як жити далі 
    фото: instagram.com/innabogoslovskaya

    Екснардеп дала перше інтерв'ю після виходу з політики

    Екснардеп Інна Богословська написала на своїй сторінці у Фейсбук, що дала перше інтерв'ю за три роки – відколи пішла з політики.

    «Я почала новий етап життя і мені хочеться поділитися з тим, кому це потрібно і цікаво, своїм досвідом. Насамперед, досвідом збереження енергії та кохання, незважаючи на будь-які випробування», – написала вона.

    В інтерв'ю з журналістами ЖВЛ колишня політик зізналася, що після поразки на президентських виборах у 2019 році намагалася вчинити самогубство.

    «Я перестала брати телефони, не погоджувалася на жодне інтерв'ю. Декілька місяців взагалі не слухала новини. Пішла з політики, я опинилася у дуже складному фінансовому становищі. Я купила будинок під Києвом у кредит, не розуміючи, як розплачуватимуся. Не знала, чи можу заробляти. І мені 60!» – розповіла вона.

    За словами Богословської, напередодні ювілею, який вона відзначала у серпні 2020 року, у неї з'явилися думки про самогубство: «Вийшла з машини, а повз мене три ряди їдуть. Я годину, трохи трішки, боролася з диким бажанням стрибнути під ці машини. І це було досить серйозно. Заспокоїтися змогла лише у лікарні. Три дні провела в клініці і вийшла звідти з думкою, що попереду ще багато цікавого»

    А на ювілей їй подарували стрибок з парашутом, рік вона відкладала сертифікат убік, але у 60 з хвостиком все ж таки зважилася. Приземлилася і подумала: «Мені не було страшно жодної секунди!».

    Зазначимо, Інна Богословська була у політиці майже 20 років: свій шлях в органах влади у 2007 році розпочала з посади заступника міністра юстиції. До Верховної ради потрапила того ж року за списками «Партії регіонів». До парламенту пройшла і на наступних виборах у лавах «регіоналів». Про вихід з фракції і партії заявила однією з перших, 30 листопада 2013 після силового розгону Євромайдану.

    Теги: кредит політика самогубство будинок Інна Богословська
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    Богословська потрапила до клініки: хотіла покінчити життя самогубством