Макрон назвав «єдиний шлях», який веде до миру в Україні

Французький лідер вірить у «єдиний шлях, який дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення»

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності дотримання Мінських умов усіма сторонами. Адже, на його думку, це єдиний спосіб досягти миру на сході України. Про це французький лідер сказав після зустрічі з Володимиром Зеленський у Києві.

«26 січня на зустріч радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод. Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас (Володимира Зеленського, – ред.), що ви також готові виконувати ці угоди. Це єдиний шлях, який дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення», – зазначив Макрон.

За словами президента Франції, Мінські угоди діють як «інструмент захисту суверенітету і територіальної цілісності України». І щоб урегулювати конфлікт на Донбасі, Париж і Берлін продовжать працювати як посередники між Києвом і Москвою.

«Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі Нормандської четвірки на рівні лідерів держав», – заявив Макрон.

Макрон додав, що наступне засідання політрадників у межах «нормандського формату» відбудеться 10 лютого у Берліні. Він сподівається, що процес перемовин буде просуватися не зважаючи на напружену ситуацію на українському кордоні.

Зазначимо, Франція виділила Україні €1,2 млрд для стабілізації економіки.

До слова, Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України. Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин. Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

Зокрема, Зеленський відповів Путіну на вислів «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня».

Також Зеленський сказав, що може наблизити саміт Нормандської четвірки.

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.