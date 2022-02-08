На Хмельниччині лікарня взяла кредит для виплат зарплати працівникам

Суму кредиту в установі не вказали

Славутська міська лікарня, що на Хмельниччині, була змушена взяти короткостроковий кредит для виплати заробітної плати працівникам медзакладу. Про це повідомляє Славутська міська рада з посиланням на заяву директора лікарні Леоніда Радзивілюка.

«Станом на 7.02.2022 р. КП «Славутська МЛ» не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 №2, лікарня нарахувала доплати персоналу.

«Оскільки 7 число – крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою АТ «Ощадбанк» овердрафт (короткостроковий кредит) і виплатити заробітну плату працівникам лікарні», – додали у міській раді.

Суму кредиту в установі не вказали.

Нагадаємо, сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко просить медиків повідомляти про невиплату підвищеної зарплати.