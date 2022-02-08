Подружжя перетворило стару хату на будинок в англійському стилі (фото, відео)

Вінтажний проєкт втілили у життя вінничани

Стару хату родина вінничан перетворила в атмосферне житло у стилі Cottage core. Це англійський стиль сільських будинків, повідомляє «Вінниця.info».

Ініціатором сімейного проєкту стала дружина, вона – вінтажний блогер. Міла Поворознюк не лише допомагала чоловіку у ремонтних роботах, а стала дизайнером інтер’єру. Свою роботу поетапно записувала на відео, а нині змонтувала його у цілий документальний фільм.

«Чоловік каже, що у нас тепер не дім, а фотостудія, де що не куточок, то локація для зйомки», – розповідає Міла.

Жінка зауважує, що будинок у селі Вінницького району з чоловіком придбали наприкінці 2020-го.

«До ремонтних робіт приступили у квітні. І відтоді, ми встигли зробити удвох кухню, спальню, вітальню. Втомилися страшенно, але це того вартувало», – продовжує вінничанка.

Чимало з елементів декору та меблів, серед яких багато старовинних, Міла збирала протягом п’яти років.

«А як розставити, створити сам інтер’єр, то довго вивчала. За основу брала старі фільми, журнали та фотокартки. Щось вивчала з інтернету. А далі, довірилась своїй інтуїції», – зазначила господиня.

У будинку родини навіть опалення у старовинному стилі – дім гріє камін-буржуйка.

Автор: Your_sunny_flowers

Наразі, ремонтні роботи тривають. У ремонті коридору, ванної та ще однієї кімнати, родині допомагають професіонали, яких запросили.

До слова, українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам частину свого інтер'єру в екобудинку під Києвом. Дерев'яний особняк розташований на Осокорках із видом на Дніпро.