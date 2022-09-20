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Боррель анонсував створення місії ЄС з військової допомоги Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Боррель анонсував створення місії ЄС з військової допомоги Україні
Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні
фото: Yves Herman/Reuters

Рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні

Глави МЗС країн ЄС обговорили створення місії щодо надання військової допомоги Україні. Неформальна зустріч відбулася у Нью-Йорку. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За словами дипломата, рішення щодо місії може бути ухвалене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.

«Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів», - сказав Боррель.

За його словами, рішення має бути узгоджене з українською стороною.

Зустріч глав МЗС країн Євросоюзу відбулася в Нью-Йорку незадовго до відкриття тижня високого рівня 77-ї сесії Генасамблеї ООН, участь у якій візьмуть делегації більш ніж зі 180 країн.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористкою.

Міністр юстиції України Денис Малюська раніше висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм.

Також міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

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Теги: робота Європейський союз

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