Головна Країна Політика
search button user button menu button

Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ
Денис Малюська зазначив, що Україна хоче отримати активи РФ на близько $300 млрд
фото з відкритих джерел

Щоб відібрати заморожені активи Росії, потрібно укласти міжнародний договір

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм. Про це міністр сказав в ефірі телемарафону.

«Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити», – сказав він.

За словами Малюськи, Україна вже працює над створенням такого механізму передачі Україні заморожених російських активів.

«Це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати нам активи та знімати імунітет з активів РФ», – пояснив міністр.

Під імунітетом мається на увазі суверенне право країни зберегти свої активи, тож інша країна не має права їх відібрати.

Міністр зазначив, що на першому етапі Україна хоче забрати суверенні активи на близько $300 млрд. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, – це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть майна російських олігархів. Малюська висловив сподівання, що відповідний міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими.

Ускладненням в отриманні цих коштів, як пояснив міністр, є те, що кошти знаходяться не на території України, тому потрібно переконати західних юристів і політиків реалізувати механізм, оскільки історія ще не знала таких випадків.

«Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток – це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн», – сказав голова Мін’юсту.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Раді асоціації ЄС та України заявив, що Україна оцінює свою шкоду від війни у $326 млрд. За його словами, ці $326 млрд – прямі фізичні збитки, які уряд України зміг верифікувати спільно з експертами Світового банку.

Читайте також:

 

 

Теги: росія Денис Малюська санкції

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У депутатів Держдуми з'явилися нові теми для обговорення
Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
Вчора, 08:35
Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій
Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій
10 вересня, 00:56
Польща має намір вимагати відшкодування за Другу світову війну 
Ще одна країна Європи вивчає питання вимоги репарацій від Росії
8 серпня, 16:15

Політика

Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ
Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ
Саакашвілі побачив перші ознаки розпаду Росії
Саакашвілі побачив перші ознаки розпаду Росії
«Закріплення результатів»: Арестович розповів про ситуацію на фронті
«Закріплення результатів»: Арестович розповів про ситуацію на фронті
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року
Головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум»
Головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум»
Перекличка нардепів. Верховна Рада-2022 у цифрах та фактах
Перекличка нардепів. Верховна Рада-2022 у цифрах та фактах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
У кількох областях прогриміли вибухи
198K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
122K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
70K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
59K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
39K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту