Малюська назвав умову, за якої Захід віддасть Україні заморожені золотовалютні резерви РФ

Щоб відібрати заморожені активи Росії, потрібно укласти міжнародний договір

Міністр юстиції України Денис Малюська висловив переконання, що західні партнери вже досягли згоди у питанні передачі Україні золотовалютних резервів РФ, які наразі заморожені у країнах G7. Однак для цього потрібно розробити спеціальний юридичний механізм. Про це міністр сказав в ефірі телемарафону.

«Розуміння і згода наших партнерів щодо того, що Україні потрібно передавати кошти золотовалютних резервів РФ, є. З якою країною ми б не розмовляли, політична згода є. Питання лише в тому, щоб надати інструменти, як це зробити», – сказав він.

За словами Малюськи, Україна вже працює над створенням такого механізму передачі Україні заморожених російських активів.

«Це буде великий міжнародний договір, де країни зможуть приєднуватися і на виконання цього договору передавати нам активи та знімати імунітет з активів РФ», – пояснив міністр.

Під імунітетом мається на увазі суверенне право країни зберегти свої активи, тож інша країна не має права їх відібрати.

Міністр зазначив, що на першому етапі Україна хоче забрати суверенні активи на близько $300 млрд. Другий етап, набагато більш складний і тривалий, – це відбирання інших активів. Наприклад, російських державних компаній або навіть майна російських олігархів. Малюська висловив сподівання, що відповідний міжнародний договір може бути ратифікований вже цієї зими.

Ускладненням в отриманні цих коштів, як пояснив міністр, є те, що кошти знаходяться не на території України, тому потрібно переконати західних юристів і політиків реалізувати механізм, оскільки історія ще не знала таких випадків.

«Коли ми цей механізм імплементуємо, це змінить статус-кво держав або їх майна у світі. Тому, що зараз майно держав недоторканне. Виняток – це поодинокі випадки відносно невеликих сум і незначних країн», – сказав голова Мін’юсту.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Раді асоціації ЄС та України заявив, що Україна оцінює свою шкоду від війни у $326 млрд. За його словами, ці $326 млрд – прямі фізичні збитки, які уряд України зміг верифікувати спільно з експертами Світового банку.