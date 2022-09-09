План санкцій проти РФ виконаний на 70% - Єрмак

Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і росія має бути визнана державою-терористом. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Як зазначається, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник ОП і ексрадник Президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

Єрмак подякував членам групи за продуктивну роботу і привітав їх із досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні.

«Дуже вам дякую за всі зусилля, яких ви докладали з моменту початку нашої роботи в березні. Це просто неймовірно, і це дуже цінує наш Президент і весь український народ. Я впевнений, що ви всі можете пишатися результатами роботи нашої санкційної групи», – наголосив він.

Керівник ОП запропонував членам групи нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання росії державою – спонсором тероризму. Він наголосив на тому, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що росія є терористичною державою. Також цього вимагає український народ.

Іще одним важливим питанням, як зазначив Єрмак, є заборона на отримання віз російськими громадянами. Він зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.

«Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські «жінки» просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно», – наголосив керівник ОП.

Він підкреслив, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ. Зокрема, днями застосовано санкції до понад 600 осіб, які належать до керівної верхівки РФ. Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Єрмак також запропонував продовжити вдалу практику спілкування членів Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії з парламентаріями різних країн.

Учасники засідання відзначили прогрес у роботі з документами та наголосили на тому, що санкційний тиск на Росію має посилюватися.

Вони також обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Йшлося й про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав розширення санкцій проти «Росатому» та вніс до санкційного списку понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією.