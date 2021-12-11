Бойко відповів, що робитиме «Опозиційна платформа – За життя» у разі ескалації війни з РФ (відео)

Політик ухилявся від відповіді, зосередившись на поточних проблемах армії та суспільства

Проросійський політик, ексміністр енергетики України Юрій Бойко під час токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» не одразу зміг відповісти, що робитиме його політична сила «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») у випадку повномасштабної агресії Росії щодо України.

Претензію щодо проросійської орієнтації політичної сили Бойка висловив український шоумен, громадський діяч та волонтер Сергій Притула.

«Суспільство орієнтується на еліти, чи на тих, хто себе таким називає. І я точно знаю що в цій студії і поза нею є люди зі спільним знаменником. Тому що в разі страшної небезпеки вийде Петро Олексійович (Порошенко – «Главком»), звернеться до своїх прихильників і вони підуть захищати країну. Зеленський звернеться до своїх, і вони це зроблять. Я звернуся до своїх і вони це зроблять. Але Юрій Бойко не звернеться до своїх з тими саме тезами, з якими звернемося ми. Тому що він в цей момент полетить з Медведчуком до Путіна і Медведєва домовлятися про газ. Чому я так кажу? А тому, що ми це вже бачили і проходили», – наголосив Сергій Притула.

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У відповідь на слова Притули Юрій Бойко зазначив, що його закиди є недолугими, адже представники парламентської фракції цієї партії на сьогодні діями демонструють проукраїнську позицію, коли у профільному комітеті намагаються розібратися, як вийшло, що захисники країни, які зараз ризикують своїм життям на лінії зіткнення, отримують заробітну платню меншу за, наприклад, співробітників антикорупційних органів.

Пізніше політику уточнили запитання: «Чи буде заклик від «ОПЗЖ» стати на захист країни у разі повномасштабного вторгнення Росії?».

Юрій Бойко відповів, що це питання є провокаційним і його треба ставити тоді, коли велика війна дійсно почнеться, а не «сидячи у теплій студії». Також політик додав, що він впевнений, що повномасштабної війни Росії проти України не відбудеться.

Коли ексголова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін поставив Бойку це ж питання вчергове, політик неохоче відповів: «Звичайно заклик буде».

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