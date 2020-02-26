Нардеп з ОПЗЖ витратив близько $1 млн, щоб відсвяткувати в Москві день народження дружини

Федір Христенко

Ім'я Федора Христенка невідомо більшості українців, але це дуже багата людина

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Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал.

Так вот, этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от ОПЗЖ - Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России - «4 сезона». Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа Руки вверх, гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора - Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в Инстаграме.

Имя Федора Христенко неизвестно большинству украинцев. А между тем выходит, что это очень богатый человек. Не каждый олигарх готов за вечер просадить миллион баксов. Если человек тратит такие деньги на одну вечеринку, значит у него этот миллион явно не последний и не единственный. При этом сам Федор Христенко еще полгода назад в интервью рассказывал, что у него толком ничего нет, в 2014 он переехал из Горловки в Киев, жил на съемной квартире в спальном районе, позже занимался консалтинговым бизнесом. Ни заводами, ни пароходами, ни торговыми центрами он не владеет. Откуда же у него теперь миллионы?

Ответ на этот вопрос мы можем узнать, если повнимательнее присмотримся к гостям этой вечеринки. В частности Марину Христенко пришла поздравить Анастасия Маловичко - супруга некоего Александра Батурина из Енакиево.

Большинство из вас не знает, кто это такой. Но жителям Горловки и Енакиево ничего объяснять не нужно. Им это имя прекрасно известно.

Гугл тоже хорошо знает Александра Батурина, как криминального авторитета из Енакиево по прозвищу Батура. Пишут, что он один из приближенных Юры Енакиевского, смотрящий по Горловке и вообще довольно жесткий человек. Можно найти в открытых источниках и материалы уголовных дел, по которым он проходил - разбой, похищения людей и т.д. В общем, человек в Донецкой области достаточно известный. Из «енакиевских».

То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором до 2019 года почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него очень попросили или заплатили влиятельные криминальные друзья. Видимо, енакиевским ребятам был очень нужен свой человек в украинском парламенте. Но при этом нужен был кто-то без негативного шлейфа. Ноунейм. Тут и подвернулся скромный горловский парень Федя.

Более подробно об этом я рассказываю на видео. Ролик получился длинный, но он стоит того, чтобы его глянуть.

Представляю, что началось бы в какой-нибудь европейской стране, если бы там стало известно, что депутат местного парламента прогулял миллион долларов в Москве в компании криминального авторитета. Но уверен, что у нас ничего не будет. И за партию ОПЗЖ, которая заводит таких людей в Раду, тоже будут дальше голосовать.

Джерело: блог Дениса Казанського

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