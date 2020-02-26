  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Нардеп з ОПЗЖ витратив близько $1 млн, щоб відсвяткувати в Москві день народження дружини

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Федір Христенко - Нардеп з ОПЗЖ витратив близько $1 млн, щоб відсвяткувати в Москві день народження дружини
    Федір Христенко

    Ім'я Федора Христенка невідомо більшості українців, але це дуже багата людина

    Мовою оригіналу

    Помните, как Петр Порошенко потратил 500 тысяч долларов в отпуске на Мальдивах? Тогда еще был большой скандал.

    Так вот, этот рекорд побит скромным 36-летним депутатом от ОПЗЖ - Федором Христенко из Горловки. Недавно он закатил в Москве вечеринку в честь дня рождения своей жены и прогулял около 1 млн долларов только за один вечер. Для праздника арендовали помещение в одном из самых дорогих отелей России - «4 сезона». Он прямо напротив Кремля. На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа Руки вверх, гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов. Возможно, мы бы никогда не узнали об этой тусовке, если бы супруга Федора - Марина Христенко и ее друзья сами не выложили бы видео своего отдыха в Инстаграме.

    Имя Федора Христенко неизвестно большинству украинцев. А между тем выходит, что это очень богатый человек. Не каждый олигарх готов за вечер просадить миллион баксов. Если человек тратит такие деньги на одну вечеринку, значит у него этот миллион явно не последний и не единственный. При этом сам Федор Христенко еще полгода назад в интервью рассказывал, что у него толком ничего нет, в 2014 он переехал из Горловки в Киев, жил на съемной квартире в спальном районе, позже занимался консалтинговым бизнесом. Ни заводами, ни пароходами, ни торговыми центрами он не владеет. Откуда же у него теперь миллионы?

    Ответ на этот вопрос мы можем узнать, если повнимательнее присмотримся к гостям этой вечеринки. В частности Марину Христенко пришла поздравить Анастасия Маловичко - супруга некоего Александра Батурина из Енакиево.

    Большинство из вас не знает, кто это такой. Но жителям Горловки и Енакиево ничего объяснять не нужно. Им это имя прекрасно известно.

    Гугл тоже хорошо знает Александра Батурина, как криминального авторитета из Енакиево по прозвищу Батура. Пишут, что он один из приближенных Юры Енакиевского, смотрящий по Горловке и вообще довольно жесткий человек. Можно найти в открытых источниках и материалы уголовных дел, по которым он проходил - разбой, похищения людей и т.д. В общем, человек в Донецкой области достаточно известный. Из «енакиевских».

    То есть, картина вырисовывается следующая: подпольный миллионер Федор Христенко, о котором до 2019 года почти никто не слышал, на самом деле оказался в ОПЗЖ не просто так, а потому что за него очень попросили или заплатили влиятельные криминальные друзья. Видимо, енакиевским ребятам был очень нужен свой человек в украинском парламенте. Но при этом нужен был кто-то без негативного шлейфа. Ноунейм. Тут и подвернулся скромный горловский парень Федя.

    Более подробно об этом я рассказываю на видео. Ролик получился длинный, но он стоит того, чтобы его глянуть.

    Представляю, что началось бы в какой-нибудь европейской стране, если бы там стало известно, что депутат местного парламента прогулял миллион долларов в Москве в компании криминального авторитета. Но уверен, что у нас ничего не будет. И за партию ОПЗЖ, которая заводит таких людей в Раду, тоже будут дальше голосовать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    скандал Опозиційна платформа — За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Світлана Пиркало
    Світлана Пиркало

    Журналістка

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ