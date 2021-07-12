Бойко та Рабінович найбільші прогульники парламентських засідань – огляд КВУ

У цілому лідери парламентських фракцій не демонструють вищих показників роботи, ніж інші народні депутати

Найактивнішими лідерами парламентських фракцій назвали Геращенко, Герасимова та Железняка

Найактивнішими лідерами парламентських фракцій назвали Ірину Геращенко, Артура Герасимова(«Європейська солідарність») та Ярослава Железняка («Голос»). Такі дані оприлюднив Комітет виборців України проаналізувавши роботу лідерів парламентських фракцій у першому півріччі 2021 р. (січень-липень).

Натомість, найнижчі результати в Юрія Бойка та Вадима Рабіновича («Опозиційна платформа За життя).

Показники щодо участі лідерів фракцій в голосуваннях Верховної Ради є такими: А. Герасимов взяв участь в 90% голосувань, І. Геращенко, Я. Железняк – 74%, Ю. Тимошенко, Д. Арахамія – 48%, Ю. Бойко – 3%, В. Рабінович – 1%.

Найвищі показники відвідуваності пленарних засідань в А. Герасимова, який не пропустив жодного засідання в цьому році. Я. Железняк відвідав 59 засідань із 60, Д. Арахамія – 56, І. Геращенко – 53, Ю. Бойко – 44. Ю. Тимошенко була офіційно зареєстрована на половині засідань (36), В. Рабінович – на 15-ти засіданнях.

Найвищий відсоток відвіданих засідань комітету в А. Герасимова та Я. Железняка. Вони взяли участь в 100% засідань комітетів у 2021 році. І. Геращенко була присутня на 94% засіданнях. Ю. Тимошенко відвідала 63% засідань комітету з питань соціальної політики, Ю. Бойко – 42% засідань, В. Рабінович – 28% засідань комітету з прав людини.

Співвідношення поданих та прийнятих проектів законів є таким: Д. Арахамія (подано 31, прийнято 3), Я. Железняк (45/2), І. Геращенко (45/1), Ю. Тимошенко (21/0), А. Герасимов (15/0), Ю. Бойко (6/0), В. Рабінович (3/0).

Найчастіше серед лідерів фракцій у Верховній Раді виступала Ю. Тимошенко – 108 виступів з початку року. На другому місці І. Геращенко – 65 виступів. У Я. Железняка 49 виступів, А. Герасимова – 37. Значно рідше виступали Д. Арахамія (19 разів), Ю. Бойко (6) та В. Рабінович (5 разів).

«У цілому лідери парламентських фракцій не демонструють вищих показників роботи, ніж інші народні депутати. Більше того, окремі голови фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками. Зокрема, систематично ігнорують голосування, не відвідують пленарні засідання та засідання парламентських комітетів, мають сумнівні показники законодавчої роботи. Так, Давид Арахамія пропустив половину голосувань Верховної Ради в цьому році, Вадим Рабінович був зареєстрований лише на третині пленарних засідань, Юрій Бойко майже не голосував і пропустив половину засідань комітету», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.