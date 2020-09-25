Бойко з Медведчуком на кремлівські гроші збирають під своє крило відвертих бандитів

На всю фракцію ОПЗЖ можна спокійно відкривати кримінальні справи

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Юрий Бойко приехал в Винницу, где представил кандидатов в горсовет и кандидата в мэры от ОПЗЖ.

Вместе с ним представлял кандидатов бывший народный депутат от Партии регионов, криминальный бизнесмен Владимир Продивус, который участвовал в вооруженных бандитских разборках на нелегальных янтарных клондайках в Клесове Ровенской области 9 мая 2014 года.

Видео перестрелки с участием Продивуса:

Суд по тому эпизоду длился несколько лет, но так и закончился ничем. В 2016 году мы ездили на одно из заседаний в Сарны. Там нам рассказали, что Продивус вместе с группой вооруженных людей в тот день приехал в Клесов, чтобы обложить данью местных старателей, но те сами были вооружены и дали отпор приезжим бандитам. Завязалась перестрелка, несколько человек получили ранения. И вот прошло 6 лет, и Продивус, как ни в чем ни бывало, вместе с Бойко выдвигает кандидата в мэры Винницы.

Раньше уже неоднократно писал, что всю фракцию ОПЗЖ можно спокойно закрывать по криминальным делам. И вот очередное тому подтверждение. Бойко с Медведчуком на кремлевские деньги собирают под свое крыло откровенных бандитов и формируют ОПГ, но правоохранители ничего не могут с этим сделать.

Джерело: блог Дениса Казанського

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