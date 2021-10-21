Одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ (відео)

Політик очікує на виключення з фракції політичної сили у парламенті

Скандального народного депутата Іллю Киву виключили з партії ОПЗЖ. Про це сам народний обранець повідомив журналістам, передає Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами Ківи, це справа рук представників Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які за допомогою ставленика Бойка, голови Полтавської обласної організації Олега Сазонова, провели конференцію, присвячну виключенню Ківи з партії ОТЗЖ.

«Я не давав їм можливість зливати та продавати партію, підробляти документи. Може бути їм дійсно не подобається моя позиція по відношенню до нацистських злочинців або до президента РФ. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісним дій», – заявив Ківа й уточнив, що поки не отримав відповіді за цією ситуацією від керівництва партії.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна.

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