Ескалація на кордонах України: Зеленський розповів, що робити українцям

Зеленський попросив українців «фільтрувати» інформацію, яка надходить та не боятися

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загострення ситуації на Донбасі. При цьому очільник держави розповів, що зараз слід робити українцям. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський повідомив, що на сьогоднішній день біля наших державних кордонів сконцентрована чимала кількість російських військ.

Він додав, що Росія називає це «військовими навчаннями», але неофіційно весь світ називає такі речі «шантажем».

Зеленський зазначив, що попри все Україна буде продовжувати боротись за мир дипломатичним шляхом, але у разі чого - готова себе захищати.

Президент наголосив, що зараз українцям слід усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Також він вкотре попросив «фільтрувати» інформацію, яка надходить та не боятися.

«Що потрібно робити вам? Перше. Усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо. Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів? Чуткам у маршрутці, на ринку та біля під’їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони й по секрету поділилися секретною інформацією? А головне – чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси? Політиків, що є героїчними полководцями у фейсбуці й твітері. Які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей. А найстрашніше – політиків, для яких перемогою буде поразка країни й можливість сказати: ми ж казали й попереджали. Чи потрібно сьогодні нам бути пильними? Так. Чи потрібно нам боятися? Ні. Бо Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014», - сказав він.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.

Володимир Зеленський також запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися. Каже, що готовий це зробити «в будь-якій точці українського Донбасу».

Раніше п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав президента Росії Володимира Путіна відчепитись від України.