Британська розвідка повідомила, як ЗСУ можуть дестабілізувати флот РФ

Будь-яка загроза з України у Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для флоту РФ

Якщо Україна продемонструє ще більшу загрозу російському порту у Новоросійську, то це ще більше підірве морський вплив Росії в Чорному морі. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За інформацією розвідки, судна у російському порту Новоросійськ є відносно вразливими.

Зазначимо, що 18 листопада низка російських та українських ЗМІ повідомили, що стався напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії (ЧФ).

Британська розвідка повідомляє, що ЧФ переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, ймовірно, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську.

Повідомляється, що ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні.

Наразі повні подробиці цього інциденту невідомі. Однак, як зазначає розвідка, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі.

Раніше ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні. Як повідомлялося, у Новоросійську загиблих окупантів закопують у три ряди. Велику кількість загиблих російських військових можна побачити на відео з цвинтаря у Новоросійську.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.