ЗМІ назвали ім’я командира корабля РФ, який запускає ракети по Україні

Рашист віддавав накази на пуски смертоносних ракет по цивільному населенню України

Розслідувачі «evocation.info» назвали командира російського корабля, причетного до терору населення України.

«Дудукін Олександр – капітан-лейтенант, з серпня 2021 року чинний командир підводного човна Б-262 «Старий Оскол» Чорноморського флоту ВМФ РФ. Раніше був старшим помічником підводного човна «Новоросійськ» у званні старшого лейтенанта. Загалом Дудукін служить у складі 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2013 рокe», – йдеться у повідомленні.

З'ясовано, що він віддавав накази на пуски смертоносних ракет по цивільному населенню України. Як зазначається, окрім терору цивільного населення, його дії спричинили руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що журналістам-розслідувачам The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося з'ясувати, хто наводить російські ракети на цивільні об'єкти України. Йдеться про секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії, що визначає польотні завдання для високоточних ракет.