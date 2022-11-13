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Окупантів закопують у три ряди: з'явилося відео з цвинтаря у Новоросійську

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупантів закопують у три ряди: з'явилося відео з цвинтаря у Новоросійську
фото з відкритих джерел

Новоросійський цвинтар стрімко розростається за рахунок військових, що знищені в Україні

У Новоросійську загиблих окупантів закопують у три ряди Велику кількість загиблих російських військових можна побачити на відео з цвинтаря у Новоросійську. У соціальних мережах з'явилося Відео, зняте очевидцем на цвинтарі Новоросійська (Краснодарський край РФ), опубліковано в соцмережах.

На відео показана ціла алея похованих у три ряди загиблих російських окупантів, яких президент РФ Володимир Путін відправив на війну проти України.

Могили солдатів окупаційної армії закладені вінками у квітах російського триколору. На жалобних фото – військові у формі, на могилах вінки від Міністерства оборони РФ, а також прапори видів військ.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 80 860 рашистів.

Раніше повідомлялося, що, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

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