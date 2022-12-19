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«Буде багато спокус». Данілов дав попередження Залужному

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Буде багато спокус». Данілов дав попередження Залужному
Імовірно, Залужного спробують затягнути в політику 
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ має велику популярність та таку ж відповідальність 

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний наразі перебуває в певному ореолі і це велика відповідальність. Тож йому треба бути дуже-дуже уважним та обережним, щоб не потрапити під вплив недоброзичливців. Так вважає секретар РНБО Олексій Данілов, пише «Українська правда».

«З урахуванням того статусу, в якому він зараз перебуває, кількість людей, які будуть мати велике бажання скористатися цим статусом, буде зростати в геометричній прогресії. Це дуже важливо для Валерія Федоровича, для його майбутнього – щоб він це мав на увазі і розумів», – сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, в Україні «все повертається до якогось політичного процесу», тож знаменитість Залужного буде стимулом спробувати затягнути його в політику. 

«Можуть почати з’являтися поруч якісь люди, які будуть розповідати, радити, писати, таке інше. Їх просто дуже багато може з’явитися. У Валерія Федоровича буде великий іспит і багато спокус», – каже Данілов. 

Нагадаємо, днями головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний дав інтерв’ю виданню The Economist. Він розповів про ціль у війні, можливості для перемоги та стан російської армії.

 

Теги: Олексій Данілов Валерій Залужний війна

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