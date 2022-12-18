Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник безвісти на війні (фото)

Залужний зустрівся з хлопцем, обійняв його та зробив кілька фото

Хлопець написав у листі, що мріє про зустріч із Валерієм Залужним

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник безвісти на війні. Про зустріч з главкомом хлопчик просив у листі до Святого Миколая, передає «УНІАН».

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Мама Івана з Черкас Олена Варфоломєєва розповіла про передноворічне диво у Facebook. За її словами, син взяв участь «Стань Святим Миколаєм». У дитини було всього два бажання.

«Запропонували сину написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, окрім аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч із Валерієм Залужним. Я той лист передала як є… Не збивала сина», – поділилася Олена.

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Згодом їй зателефонували та запросили із сином на зустріч до Валерія Федоровича.

«Телефонний дзвінок. «Валерій Федорович запрошує Івана на зустріч. І чекає його, аби передати від Святого Миколая подарунок». Кажу: «Ви що, серйозно?? Та він же так, просто написав»… У мене навіть думки не було, що той лист всерйоз сприймуть… Плачу я. Плачуть по той бік телефона», – розповіла мама Івана.

Залужний зустрівся з Іваном, обійняв його, зробив кілька фото. Олена вірить, що невдовзі син покаже ці фото батькові.

«Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!» – зазначила жінка.

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Нагадаємо, командувач британської армії адмірал Тоні Радакін подарував головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному пляшку віскі Glenmorangie на Різдво.

Раніше представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру.