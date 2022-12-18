Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала

Британський адмірал Радакін розповів, який подарунок зробив Залужному на Різдво

Головнокомандувач ЗСУ отримав від британського адмірала Радакіна пляшку віскі Glenmorangie на Різдво

Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін подарував головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному пляшку віскі Glenmorangie на Різдво. Про це Радакін повідомив у інтерв'ю газеті The Telegraph.

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Радакін заявив, що Залужний очолює список його міжнародних контактів з іншими командувачами. Адмірал тричі особисто зустрічався з ним у Києві цього року.

Він зазначив, що відправив Залужному різдвяну листівку та пляшку його улюбленого шотландського віскі Glenmorangie.

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«Британська військова та дипломатична підтримка України була постійною, незважаючи на політичні заворушення всередині країни. Приголомшливі британські та міжнародні зусилля триватимуть», – сказав адмірал.

Нагадаємо, представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру.