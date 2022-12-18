Головна Країна Політика
search button user button menu button

Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала
Британський адмірал Радакін розповів, який подарунок зробив Залужному на Різдво
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ отримав від британського адмірала Радакіна пляшку віскі Glenmorangie на Різдво

Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін подарував головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному пляшку віскі Glenmorangie на Різдво. Про це Радакін повідомив у інтерв'ю газеті The Telegraph.

Радакін заявив, що Залужний очолює список його міжнародних контактів з іншими командувачами. Адмірал тричі особисто зустрічався з ним у Києві цього року.

Він зазначив, що відправив Залужному різдвяну листівку та пляшку його улюбленого шотландського віскі Glenmorangie. 

«Британська військова та дипломатична підтримка України була постійною, незважаючи на політичні заворушення всередині країни. Приголомшливі британські та міжнародні зусилля триватимуть», – сказав адмірал.

Нагадаємо, представники скаутської організації «Пласт» передали головнокомандувачеві Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру. 

Теги: Велика Британія Різдвяні свята Валерій Залужний подарунок Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівництво України має головне завдання – виграти війну
Інтерв'ю Залужного. Військове керівництво не повинно заспокоювати громадян
16 грудня, 14:50
Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру
Пластуни передали Залужному Вифлеємський вогонь миру (фото)
Вчора, 18:44
Окупанти випустили по Україні 76 ракет
Залужний відзвітував про кількість збитих ракет
16 грудня, 14:21

Політика

Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці
Що змусить Путіна визнати поразку: прогноз американського генерала у відставці
Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала
Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала
Зеленський привітав українських іудеїв із Ханукою
Зеленський привітав українських іудеїв із Ханукою
Деокупація Криму, переговори з Байденом. Головні тези Зеленського з нового інтерв'ю
Деокупація Криму, переговори з Байденом. Головні тези Зеленського з нового інтерв'ю
Зеленський повідомив, чи буде евакуація з Києва й Одеси у разі знищення інфраструктури
Зеленський повідомив, чи буде евакуація з Києва й Одеси у разі знищення інфраструктури
Зеленський назвав цілі ЗСУ у війні
Зеленський назвав цілі ЗСУ у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
13K
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
12K
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
11K
Папа Франциск зізнався, що вже написав заяву про відставку
8672
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT
6976
Терехов привіз до Харкова 87-річного британського архітектора і спровокував скандал

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту