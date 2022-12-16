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Залужний відзвітував про кількість збитих ракет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний відзвітував про кількість збитих ракет
Окупанти випустили по Україні 76 ракет
фото ілюстративне

Сили ППО збили 60 із 76 ракет

За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«З них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П)», – йдеться в повідомленні.

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет.

«Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю», – додав Залужний.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

На території Броварської громади уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки.

Київський метрополітен наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині. Окупанти завдали по Харківщині 10 ракетних ударів.

Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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Теги: незалежність ракета Україна окупанти росія війна

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