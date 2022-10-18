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«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга народу» похвалився, як не дає спокою коханці Путіна
Нейтральна Швейцарія запровадила санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої
фото з відкритих джерел

Депутати порушили питання санкцій проти Кабаєвої перед Швейцарією

Нейтральна Швейцарія запровадила санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка заперечує свої романтичні стосунки з російським президентом. Досягти цього вдалося завдяки роботі парламентських «груп дружби» України та Швейцарії. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Я входжу до «групи дружби» зі Швейцарією, ми у дуже тісному контакті  і з посольством Швейцарії і зі своїми колегами проводимо зустрічі онлайн. Вдалося заручитися дійсно великою підтримкою в питанні антиросійських санкцій, зокрема, ми порушили питання санкцій проти Аліни Кабаєвої, яка жила в Швейцарії», – розповів Мережко.

За словами нардепа, Швейцарія – нейтральна країна і не може нам допомогти наданням зброї, але тим не менш багато чого зробила для України.

Як відомо, Європейський союз у рамках шостого пакету санкцій, офіційно затвердженого 3 червня, вніс до санкційного списку 18 юридичних і 65 фізичних осіб із Росії, включаючи засновника «Яндекса» Аркадія Воложа й олімпійську чемпіонку Аліну Кабаєву, яка, як пишуть кілька років різні ЗМІ, є матір’ю дітей президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, колишня гімнастка Аліна Кабаєва після введених проти неї санкції сидить у Москві.

Кабаєва не коментувала тему війни в Україні, однак висловлювалася з приводу усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. На її думку, нинішня ситуація схожа на 2014 рік, коли після Олімпіади у Сочі та вітчизняних атлетів відібрали медалі за звинуваченням у допінгу.

Раніше повідомлялося, що Путін зачистив усі дані про бізнес Кабаєвої.

Також люди з оточення Путіна вже 15 років допомагають Аліні Кабаєвій, якій приписують зв'язок із кремлівським диктатором, а також спільних дітей. Один із друзів Путіна «позичив» 12 мільярдів рублів, інші – дарують дорогу нерухомість.

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Теги: санкції Швейцарія бізнес

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