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Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ
У депутатки Безуглої є питання до роботи журналістки Влащенко
фото з відкритих джерел

Про результати свого депутатського звернення Безугла просить повідомити її особисто 

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла повідомила, що ініціює звернення до СБУ, Нацради та міністра Олександра Ткаченка, щодо присутності в ефірі журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи». Про це Безугла написала у Facebook.

«Я не розумію, чому частина проросійських журналістів та пропагандистів з каналів Медведчука, Мураєва та Ахметова типу Макса Назарова, Діани Панченко, Наташі Влащенко тощо все ще непогано почуваються після 24 лютого 2022 року. Подаю звернення на Олександр Ткаченко, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Служба безпеки України», – зазначила нардепка.

Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ фото 1

Про результати свого депутатського звернення Безугла просить повідомити її особисто не пізніше 10 днів з моменту його одержання.

Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ фото 2

Тим часом, правоохоронці перевіряють публічні звернення журналіста «Української правди» Михайла Ткача про тиск і спроби втручання учасників вуличних перегонів у Києві у журналістську діяльність.

Теги: Олександр Ткаченко журналіст СБУ Мар’яна Безугла партія Слуга народу телебачення Facebook

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