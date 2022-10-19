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«Слуга народу» запропонував «Аль-Джазірі» створити український відділ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга народу» запропонував «Аль-Джазірі» створити український відділ
В Україні слід відкрити відділ «Аль-Джазіри», вважає депутат Мережко
фото з відкритих джерел

Соратник Зеленського визнав, що англомовні українські медіа не досягли успіху

Аби перемогти Росію в інформаційному просторі, необхідно, щоб про Україну говорили в усьому світі. Відтак, непогано було б відкрити у нашій країні відділ «Аль-Джазіри». Це найбільша телемережа арабською мовою зі штаб-квартирою в місті Доха, Катар. Вона також ретранслює англомовні передачі у декількох країнах світу. Тим паче, що не всі англомовні українські медіа досягли успіху, в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«У нас є і вдалі, і менш вдалі приклади. Наприклад, є успішний телеканал Freedom. Безумовно, треба розповідати англомовній аудиторії правду про те, що відбувається в Україні. Треба бути креативними. От мене запрошують інтерв’ю давати на «Аль-Джазіру» – а чому б не створити у рамках «Аль-Джазіри» український відділ з українськими журналістами, які англійською мовою будуть інформувати населення арабських країн? Тобто створювати спільні проєкти в рамках тих, що вже існують і мають величезну аудиторію», – висловив свою думку Мережко.

Як відомо, українські провідні телеканали об’єдналися у загальнонаціональний марафон #UA разом, щоб чинити опір російській пропаганді. Також був створений російськомовний канал FreeДОМ. Мета проекту – створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема, російські окупаційні війська.

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Теги: населення марафон

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