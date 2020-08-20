Частина депутатів від «Слуги народу» не прийде у Раду 25 серпня: названо причину



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Верховна Рада 26 серпня проведе позачергове засідання

Щонайменше двоє нардепів від «Слуги народу» хворі на Covid-19

Деякі депутати монобільшості не візьмуть участь у позачерговому засіданні Верховної Ради 25 серпня через коронавірусну хворобу.

Про це в коментарі «Обозреватель» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Депутатка зазначила, що двоє депутатів досі продовжують лікування від коронавірусу. Крім того, кілька людей можуть ще знаходитися на самоізоляції тому, що чекають на третій негативний тест.

«У нас є народні депутати, які хворіють на коронавірус. Тому, звичайно, вони не зможуть прийти. Це Роман Грищук, раніше захворів і ще один депутат нашої фракції. Також зараз така епідеміологічна ситуація, що, можливо, хтось ще в самоізоляції чи сім'я хвора. Зрозуміло, що всі 100% народних депутатів не приїдуть», – сказала Кравчук.

За її словами, про скликання позачергової сесії парламентарів попереджали за два тижні. Тому очікується, що більшість депутатів будуть в Києві вже з Дня Незалежності.

«Будуть брати участь в урочистих заходах і потім вже залишаться на сесію», – додала нардепка.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат від «Слуги народу», колишній гуморист «Мамахохотала» Роман Грищук так його дружина Анна Гресь захворіли на Covid-19.

У серпні на Covid-19 перехворів народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше коронавірус також виявляли, зокрема, в таких нардепів: Валерій Божик («Слуга народу»), Руслан Горбенко («Слуга народу»), Володимир Ватрас («Слуга народу»), Олег Мейдич («Батьківщина»), Сергій Шахов («Довіра»), Сергій Рудик, Анна Скороход (депутатська група «Партія «За майбутнє») та інших.

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Як відомо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань.