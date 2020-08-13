Ще один нардеп від «Слуги народу» захворів на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Covid-19 підтвердили у Романа Грищука

Нардеп закликав підписників не нехтувати правилами безпеки

Народний депутат від «Слуги народу», колишній юморист «Мамахохотала» Роман Грищук так його дружина Анна Гресь захворіли на Covid-19.

Про це Анна Гресь та Роман Грищук повідомили у Facebook.

За словами дружини нардепа, вона почувалася зле і тому вони з чоловіком вирішили зробити тести на коронавірус Covid-19. Обидва тести виявилися позитивними.

«Біда не приходить одна. З ночі у мене була температура 37,7 та ломота в тілі. Вранці зробили тест ПЛР. Два позитивних. У нас з Ромою Грищуком Covid-19», – написала вона.

Згодом Грищук також сповістив, що захворів. Нардеп закликав підписників не нехтувати правилами безпеки.

«Постійні антирекорди за кількістю захворілих перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція – все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту. Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок», – написав він, додавши, що почувається «більш-менш нормально».

У серпні на Covid-19 перехворів народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Раніше коронавірус також виявляли, зокрема, в таких нардепів: Валерій Божик («Слуга народу»), Руслан Горбенко («Слуга народу»), Володимир Ватрас («Слуга народу»), Олег Мейдич («Батьківщина»), Сергій Шахов («Довіра»), Сергій Рудик, Анна Скороход (депутатська група «Партія «За майбутнє») та інших.