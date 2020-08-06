  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нардеп від «Слуги народу» виписався з лікарні після зараженння коронавірусом

    • Розсилка
    <p>Хвороба у депутата &laquo;пройшла порівняно легко&raquo;</p> - Нардеп від «Слуги народу» виписався з лікарні після зараженння коронавірусом

    Хвороба у депутата «пройшла порівняно легко»

    Нардеп Данило Гетманцев закликав українців носити маски

    Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев виписався з лікарні після зараження коронавірусом.

    Про це він написав в Telegram.

    «Виписали. Хвороба пройшла порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює доктор, розглядаючи твій рентген. Хоча, якщо чесно, на протязі цих двох вирваних з життя тижнів, пам'ятаю далеко не все. Скажу одне, таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, фб-експертам і тв-ерудитам, які весело розганяють у соцмережах на 100% «підтверджені» тези про відсутність вірусу і змови масонів. Носіть маски», – зазначив нардеп.

    Також він подякував медикам.

    Нагадаємо, 27 липня народний депутат з фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      76808
    • Одужали
      42524
    • Хворіють
      32465
    • Померли
      1819

    Як відомо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Читайте також: 
      здоров'я депутат медицина лікарня партія Слуга народу Данило Гетманцев коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ