Нардеп від «Слуги народу» виписався з лікарні після зараженння коронавірусом



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Хвороба у депутата «пройшла порівняно легко»

Нардеп Данило Гетманцев закликав українців носити маски

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев виписався з лікарні після зараження коронавірусом.

Про це він написав в Telegram.

«Виписали. Хвороба пройшла порівняно легко. Пневмонія без ШВЛ і тих страшних незнайомих слів, які повторює доктор, розглядаючи твій рентген. Хоча, якщо чесно, на протязі цих двох вирваних з життя тижнів, пам'ятаю далеко не все. Скажу одне, таке не побажаєш навіть дорослим розумникам, фб-експертам і тв-ерудитам, які весело розганяють у соцмережах на 100% «підтверджені» тези про відсутність вірусу і змови масонів. Носіть маски», – зазначив нардеп.

Також він подякував медикам.

Нагадаємо, 27 липня народний депутат з фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заразився коронавірусною інфекцією.

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Як відомо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.