Рада збереться на позачергову сесію 25 серпня



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У розпорядження зазначається, що позачергова сесія розпочнеться об 11.00

На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. Про це повідомляється на сайті ВР.

У розпорядження зазначається, що позачергова сесія розпочнеться об 11.00 25 серпня 2020 року.

На розгляд депутатів під час позачергової сесії винесено шість питань:

1) проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 3963);

2) проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3659);

3) проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (№ 3994);

4) проєкт закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (№ 0063);

5) проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІІ (Проєкт «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0055);

6) проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проєкт «Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І») між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0056).

У цьому зв'язку комітетам ВР відповідно до предметів їх відання забезпечити підготовку для розгляду на позачерговій сесії визначених питань.

Як повідомлялося, президент Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності, та закликав народних депутатів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».