Через агітаційні ярмарки в Дніпрі відкрито кримінальні провадження

Поліція отримала понад сто заяв про порушення на виборах

Три кримінальні провадження відкрито в Дніпрі у зв’язку з порушеннями під час другого туру виборів міського голови. Як повідомляється на сторінці Обласного управління Національної Поліції, станом на 15.00 надійшло 108 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Два кримінальних провадження відкрито за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування першого факту буде встановлено обставини зникнення печатки виборчої комісії на одній з дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі. За другим порушенням поліція розслідує факт підпису протоколу про підрахунок голосів виборців до його остаточного заповнення (виборча дільниця Новокодацькому районі Дніпра).

Крім того, поліцейські відкрили кримінальне провадження після перевірки повідомлення про те, що в Дніпрі проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови. Цей факт кваліфіковано за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, у другому турі виборів за посаду мера Дніпра змагаються чинний мер Борис Філатов від партії «Пропозиція» і голова наглядової ради АТ "Дніпропетровський стрілочний завод" Загід Краснов від партії «Громадська сила».